Cristina Fernández tilda de "ilegal" el caso por el que está citada el jueves

Buenos Aires, 8 nov (EFE).- La expresidenta argentina (2007-2015) y senadora electa Cristina Fernández aseguró hoy que es "ilegal" e "inconstitucional" tener que declarar como investigada este jueves por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, ya que recordó que ya fue "juzgada y sobreseída" de los mismos.

"Los hechos por los cuales se me cita no sólo son idénticos a otros por los que ya fui juzgada y sobreseída, sino que en algunos casos son los mismos hechos por los cuales el mismo juez y el mismo fiscal ya me sobreseyeron varios años atrás", señaló la exmandataria en un mensaje difundido en Facebook.

"Si, así de ilegal. Así de arbitrario. Así de inconstitucional. El Estado de Derecho y la división de poderes; bien, gracias. Te los debo", añadió.

Fernández, que ya tiene tres procesamientos judiciales y diversas acusaciones fiscales, tiene que comparecer este jueves ante el juez Julián Ercolini en una investigación por supuestos pagos a la familia Kirchner por parte de empresarios de obra pública a través de la contratación de instalaciones de un hotel administrado por la firma Hotesur, participada por la expresidenta.

Además, el magistrado llamó a prestar declaración en días posteriores, también como investigados, a Máximo y Florencia Kirchner -hijos de Fernández y del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007)-, al empresario Lázaro Báez y a otros 20 imputados.

En la carta divulgada hoy, la ex jefa de Estado reiteró que este nuevo capítulo de su familia responde a la "persecución judicial" ordenada por su sucesor, el actual presidente, Mauricio Macri, "contra opositores".

"En mi caso particular, y como especial objeto de odio del Gobierno, la persecución incluye a mis hijos que, una vez más, fueron citados a declarar", subrayó, convencida de que el Gobierno y "sus aliados en el Senado" buscan "amedrentar a la dirigencia política, social y sindical" para que no haya voces "verdaderamente opositoras" a la que denomina "segunda parte del plan de ajuste"

Para Fernández, el oficialismo pretende tapar con su situación "precarización laboral, baja de las jubilaciones, impuestazo a los consumos populares y recorte de los recursos provinciales, entre otras medidas"

"La otra es distraer la atención de la sociedad argentina con un show mediático que permita ocultar el saqueo de la Nación y del bolsillo de los argentinos. Saben, en el Gobierno y en el Senado, que conmigo no hay amenazas ni extorsiones que me hagan callar", insistió la expresidenta, que el próximo diciembre asumirá su banca como senadora, obtenida en las elecciones del 22 de octubre.

Su comparecencia, este jueves, tendrá lugar en los tribunales federales de la avenida Comodoro y Py de Buenos Aires.

"Porque no debemos entrar en su juego, les pido por favor a todos y a todas que mañana nadie vaya a Comodoro Py. Voy a ir sola", afirmó Fernández, quien en cada una de sus citas en tribunales es apoyada a las puertas por multitud de seguidores.

"Que nada, ni nadie, pueda distraer la atención sobre lo que está pasando", remarca, para hacer referencia al "blanqueo de plata negra del hermano y amigos presidenciales", el "festival de deuda externa", inflación y tasas de interés "sin freno" o "desocupación y precarización".

En la carta, Fernández también nombra, entre otros asuntos, que los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Finanzas, Luis Caputo, aparezcan en la investigación periodística internacional denominada "papeles del paraíso", por haber integrado, supuestamente, los directorios de sociedades en paraísos fiscales. EFE