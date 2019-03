Cuatro detenidos y al menos 49 muertos tras tiroteos en Nueva Zelanda

Cuatro personas han sido detenidas en Nueva Zelanda tras los tiroteos registrados hoy en el interior de dos mezquitas de la localidad de Christchurch, en los que ha habido "múltiples muertos", según la policía.



"Hay cuatro personas bajo custodia. No nos consta que haya más implicadas pero no podemos asumir que no haya más", dijo en rueda de prensa el jefe de la policía, Mike Bush.



El informante precisó que los detenidos son tres hombres y una mujer, a los que encontraron artefactos explosivos en sus vehículos, y alertó sobre la posibilidad de que el incidente no esté limitado a la ciudad.