Dastis: Puigdemont "ha menospreciado de manera flagrante" la democracia

Londres, 8 nov(EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, afirmó hoy a la BBC que no siente "ninguna compasión" hacia el expresidente catalán Carles Puigdemont porque ha "menospreciado de manera flagrante" el sistema democrático.

En una entrevista difundida hoy por el canal público británico, Dastis agregó que el Puigdemont, "de manera voluntaria", ha puesto en cuestión la democracia.

El expresidente de la Generalitat está actualmente en Bruselas en libertad condicional a la espera de que la Justicia belga decida si da curso a la euroorden de detención y entrega de las autoridades judiciales españolas, que lo acusan, entre otros, del delito de rebelión por el proceso secesionista en Cataluña.

"No creo que pueda sentir ningún tipo de compasión hacia alguien que de manera voluntaria ha estado siguiendo un comportamiento que ha puesto en cuestión la democracia, en primer lugar, en Cataluña", dijo Dastis al ser preguntado si podía empatizar con el político catalán.

El ministro agregó que Puigdemont "ha menospreciado de una manera flagrante el sistema básico al que él mismo debe su propia legitimidad".

Preguntado si a raíz de los últimos acontecimientos en Cataluña España estudiaría modificar su Carta Magna, Dastis indicó que ya se ha creado "un comité en el Parlamento para explorar la posibilidad de enmendar la Constitución a fin de poder acomodar mejor las aspiraciones de algunos catalanes".

"Somos conscientes de que existe una situación política que necesita ser estudiada pero, en cualquier caso, está claro que una decisión debería ser tomada por todos los españoles", afirmó.

Dastis abordó de nuevo la polémica internacional suscitada por las imágenes difundidas por los medios extranjeros de la actuación policial del 1 de octubre, cuando se celebró el referendo ilegal sobre la independencia en Cataluña.

"No niego que hubo algunas imágenes feas que no nos gustaría ver que se repiten, pero de ninguna manera y con todos los debidos respetos, no hubo ningún 'Domingo Sangriento", concluyó el ministro en alusión a los incidentes ocurridos en Derry (Irlanda del Norte) en 1972 en el contexto del conflicto norirlandés.EFE