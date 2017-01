Decenas de personas se manifiestan en contra de reforma laboral del ejecutivo

San Juan, 29 ene (EFE).- Decenas de personas se manifestaron hoy frente al Capitolio o sede del Legislativo en protesta y repudio a la reforma laboral del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, porque alegan que afectará los derechos del sector trabajador.

La enfermera graduada Ana Figueroa, organizadora del "Movimiento Pacifista contra la Reforma Laboral", aseguró a Efe que la propuesta de Rosselló "quitará tiempo de calidad a las familias", limitará los beneficios de planes médicos y disminuirá los días de enfermedad, entre otros agravantes.

"Esto será una manifestación de pueblo y de manera pacífica. El futuro de nuestros trabajadores y familia depende de todo", aseguró Figueroa, quien dirigió consignas como "Mete mano, mete pecho que te roban los derechos".

El gobernador Rosselló firmó el pasado jueves la controvertida Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, que, según el Ejecutivo, espera contribuya a que la isla sea más competitiva y fomente el desarrollo económico.

Para sus críticos, los sindicatos, se trata de un paso atrás en los derechos adquiridos durante muchos años por los trabajadores.

Entre las nuevas normas de la ley que los opositores de Rosselló critican son el establecer que el período probatorio sea de 9 a 12 meses para incentivar la contratación y regula escalonadamente los días de vacaciones además de mantener los 12 días acumulados de enfermedad para los nuevos empleados.

También se ha criticado que la reforma prevé que las personas que consigan nuevos empleos no recibirán bono de Navidad, lo que ayudaba a los trabajadores a tener un presupuesto para las compras navideñas.

"Esta ley me afecta, porque soy una persona joven, la economía del país no está buena y en cualquier momento puedo perder mi trabajo. Esos nueve meses probatorios no te dan seguridad y ese es mi miedo", recalcó Figueroa.

La ley, igualmente, indica que elimina la Ley de Cierre para activar la economía y hacer más fácil la vida de todos los puertorriqueños a la hora de hacer sus compras.

Además, permite a los empleados acordar voluntariamente horarios flexibles para que los días de trabajo sean menos.

Reconoce por primera vez el derecho de las madres lactantes con empleo a tiempo parcial para que tengan 30 minutos de lactancia por cada 4 horas.

También aumenta beneficios por desempleo de un máximo de 133 dólares a un máximo de 240 semanales.

La pieza también prohíbe y constituye en delito que un empleador despida empleados existentes para contratar un trabajador nuevo y beneficiarse de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral. EFE