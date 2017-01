Defensa de argentino condenado a muerte en EEUU, optimista tras informe CIDH

Buenos Aires, 23 ene (EFE).- La defensa de Victor Saldaño, único condenado a muerte argentino en Estados Unidos, espera cambios en la causa después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera un informe en el que ve al país norteamericano "responsable de la violación del derecho a un juicio justo".

Según transmitió hoy a Efe el letrado de Saldaño, Juan Carlos Vega, en su último "informe de fondo" sobre este caso, la Comisión concuerda con la defensa respecto a que la Justicia estadounidense actuó con "pautas de absoluta discriminación racial" cuando se le condenó a muerte en junio de 1996 por el asesinato en 1995 de Paul King, un vendedor de ordenadores, en Dallas.

"Víctor Saldaño no fue tratado de acuerdo al principio de igualdad ante la ley porque su raza y nacionalidad fueron tomados en consideración en la primera sentencia judicial", emitida en Texas, y no tuvo una "adecuada" defensa, señala la CIDH en su texto, fechado el 10 de diciembre y facilitado a Efe por Vega.

Además, el informe remarca que hubo "múltiples obstáculos en el procedimiento" que impidieron que las reclamaciones de Saldaño fueran tomadas "debidamente" en consideración, tanto en el primer proceso como en el que se inició casi diez años más tarde, después de que en 2002 la Corte Suprema de Estados Unidos declarara la nulidad de la sentencia por "discriminatoria".

En 2004 Saldaño fue juzgado y condenado nuevamente y en 2007 la Cámara de Apelaciones de Texas -estado en el que se encuentra la prisión donde permanece el argentino- rechazó un pedido de nulidad.

En ese segundo proceso, la CIDH condena que no se tuviera en cuenta el "estado mental" del juzgado.

También critica duramente que Saldaño, de 44 años, haya permanecido ya dos décadas en el corredor de la muerte, lo que "impacta severamente sobre sus derechos humanos".

"No es una recomendación, es una sentencia contra Estados Unidos (..) No está en juego la culpabilidad o inocencia de Saldaño sino las debilidades del sistema judicial americano cuando juzga minorías raciales", dijo Vega a Efe.

El abogado subrayó también que esta es "una sentencia inusual en el sistema interamericano de derecho" y que Estados Unidos "está obligado a acatar este informe" incluso pese a que el país tenga por norma no ratificar ningún tratado internacional.

Pese a que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no sea vinculante para Estados Unidos, Vega considera que Washington se debe a ella por haber suscrito la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"El problema es: ¿el presidente (Donald) Trump qué va a hacer con esta inédita inusual sentencia de la CIDH? eso es un debate que está abierto dadas las particularidades de la personalidad de Trump", subrayó.

"Personalmente no creo que tenga mucho margen porque no es que le guste o no. El cumplimiento de esa sentencia es el cumplimiento del derecho internacional. No es una indicación, ni una sugerencia, ni una simple recomendación, es una sentencia", reivindicó.

Vega expresó ser "optimista" respecto a los efectos de este pronunciamiento, aunque en los 18 años que lleva a cargo de la sentencia "siempre" lo ha sido, porque el "trabajo jurídico" está sustentado.

No manejan, por el momento, plazos para ver consecuencias porque "tampoco hay precedentes de una decisión de esta naturaleza contra Estados Unidos".

"Hace 20 años que (Saldaño) está en el corredor de la muerte, que no es una prisión, es un sitio técnico de tortura. Está destruido, está degradado mentalmente y es casi imposible su recuperación. Si logramos sacarlo del corredor de la muerte no va a otro sitio que no sea un psiquiátrico", lamentó el abogado. EFE