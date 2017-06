Derechos de los comunitarios serán prioritarios, dice ministro del "brexit"

Londres, 12 jun (EFE).- Los derechos de los comunitarios que viven en el Reino Unido serán prioritarios cuando empiecen las negociaciones sobre el "brexit" la próxima semana, dijo hoy el ministro británico para la salida de la UE, David Davis.

El ministro ha sido confirmado en su puesto por la primera ministra británica, Theresa May, tras las elecciones del jueves, en las que su partido, el Conservador, perdió la mayoría absoluta a pocos días del inicio de las negociaciones sobre el "brexit".

En declaraciones a la BBC, Davis reconoció la ansiedad que viven los comunitarios en el Reino Unido y los británicos que residen en otros países de la UE, por lo que será asunto prioritario una vez iniciado el diálogo entre Londres y Bruselas el día 19.

"Hay gente preocupada en el Reino Unido de que no puedan quedarse aquí. Uno tiene gente preocupada en España de que no puedan quedarse allí. Esas preocupaciones son innecesarias y no deberían tenerlas pero queremos estar seguros de que son abordadas lo más rápido posible", añadió el ministro que será responsable de negociar con Bruselas los términos de la retirada británica del bloque europeo.

Davis agregó que el Gobierno trabaja en planes de contingencia en caso de no conseguirse un buen acuerdo con Bruselas.

"Hemos trabajado en las alternativas en detalle, aún estamos trabajando en ello, no porque lo queremos sino porque al estar en el Gobierno hay que hacerlo, si uno es responsable", puntualizó.

Preguntado sobre el liderazgo conservador, Davis insistió en que es leal a la primera ministra "tory" y destacó sus cualidades como jefa del Gobierno del Reino Unido.

"Llevar adelante un país es más difícil y ella es muy buena en eso. Esto es lo que vamos a ver. En las próximas semanas la veréis asumiendo otra vez el mando", subrayó Davis después de que la primera ministra quedase debilitada por haber perdido la mayoría absoluta que disfrutaba en la anterior legislatura.

May celebra hoy una reunión con su grupo parlamentario, la primera desde las elecciones del jueves, en la que se evaluará el resultado de los comicios generales. EFE