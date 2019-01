Dictan prisión preventiva contra policías que detuvieron brevemente a Guaidó

Un tribunal venezolano dictó prisión preventiva contra 12 funcionarios del cuerpo de inteligencia del país (Sebin) que el pasado domingo estuvieron involucrados en la breve detención del presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el opositor Juan Guaidó.



Los policías fueron identificados como Ildemaro José Rodríguez Mucura, Argenis Jesús Flores Molina, Waleymi Wilkerin Abab Rivas, Ronald Caballero Urbina Urbina, David Caballero García, Eisten José Flores Molina y Ángel Nicanor Figueira Verdú.



Asimismo, fueron detenidos de manera preventiva los funcionarios Víctor Manuel Herrera Freitas, Joshwad Pietro Vitulano, Luis E. Saavedra Mendoza, Yosbel Adelso Rodríguez Villegas y José Jesús Escobar Colina.



A todos ellos se les acusa por la presunta comisión de los delitos de "abuso de funciones, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir", según un comunicado de prensa emitido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.



En ese sentido, se ordenó la detención de todos "en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Caracas", continuó el texto.



Guaidó fue retenido el domingo por miembros del Sebin cuando se desplazaba por la autopista que conecta a Caracas con el costero estado de Vargas, de donde es natural.



El diputado, que presidió un cabildo abierto ante unas mil personas, señaló entonces que habló de "reconciliación" a los agentes que lo detuvieron, y que finalmente lo liberaron tras una media hora.



Pero el Gobierno Maduro señaló instantes después de la detención del opositor, que se conoció por un video que circuló en las redes sociales, que el incidente era un "falso positivo", al tiempo que informó que procedió a la destitución de los involucrados.



Guaidó dijo el lunes que, "en cualquier motivo", lo que ocurrió durante su breve detención fue una situación de "orden-contraorden" que puso de manifiesto que el Gobierno de Maduro no tiene el control de las fuerzas policiales.



La detención del jefe del Parlamento venezolano ocurrió en medio del nuevo capítulo de tensión política entre la oposición -que controla el Parlamento- y Nicolás Maduro, que juró el pasado jueves un nuevo mandato de 6 años cuya legitimidad no reconocen el antichavismo y parte de la comunidad internacional.



En ese sentido, Guaidó solicitó la semana pasada ayuda a los militares, la ciudadanía y la comunidad internacional para acabar con lo que consideró es la usurpación de la presidencia por parte de Maduro -en el poder desde 2013-, quien por su parte ya desestimó estas acciones y aseguró que seguirá en el cargo al menos hasta 2025.