Diosdado Cabello desea que aparezca "un Hugo Chávez" en Colombia

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó el Gobierno del colombiano Juan Manuel Santos y deseó para el país vecino que aparezca un hombre o una mujer como el fallecido presidente Hugo Chávez.



"Tiene que aparecer un Hugo Chávez algún día, una mujer o un hombre bolivariano, una mujer que quiera a su pueblo, que no sea esa oligarquía que ha acabado con el pueblo de Colombia", dijo Cabello en su programa "Con el mazo dando" trasmitido por el canal estatal VTV.



El diputado chavista dijo esto luego de criticar al secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por no decir "nada" sobre las protestas de maestros que se han registrado en Colombia.



"Juan Manuel Santos tiene una huelga de maestros (...) le caen a golpes a los maestros, atropellan; tres mataron en estos días y todo el mundo calladito. Almagro no dice nada ¿será que le pagan para que no diga nada?", comentó.



En ese sentido, el diputado chavista, que aseguró que Santos es el "premio nobel de la mentira", mostró un video en el que algunos manifestantes colombianos se quejan de que los reprimen y aseguran que lanzan gases lacrimógenos contra la protesta.



El pasado 28 de mayo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró que Colombia "necesita es un Chávez".



"Cuidado les sale un Chávez en Colombia, Colombia lo que necesita es un Chávez para que ustedes vean cómo ese pueblo se va detrás de ese Chávez", dijo Maduro en esa oportunidad en la que también pidió a su homólogo colombiano no meterse con Venezuela.