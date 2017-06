Diputado opositor venezolano denuncia al contralor y al ombudsman en Fiscalía

Caracas, 16 jun (EFE).- El diputado opositor venezolano Juan Miguel Matheus introdujo hoy una denuncia ante la Fiscalía contra el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el contralor general, Manuel Galindo, por el delito "de falsedad documental" en la designación de los magistrados del Supremo a finales de 2015.

"Tarek William Saab y Manuel Galindo incurrieron en el delito de falsificación documental tipificado en el artículo 317 del Código Penal", dijo Matheus al explicar que para la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hay dos etapas y que la segunda no se cumplió.

En una nota de prensa del Parlamento, el diputado señaló que el procedimiento para la designación de magistrados está contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica del TSJ y que primero se deben evaluar a los aspirantes en el Comité de Postulaciones del Legislativo y luego en el Consejo Moral Republicano (CMR).

El CMR en la instancia del Poder Ciudadano que a la Fiscalía, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo.

"En 2015 no se cumplió con la segunda preselección porque la Fiscal General de la República y la Secretaria del Consejo Moral Republicano no firmaron el acta. Esta omisión hace que el acto de la segunda preselección de los magistrados no sea válido", afirmó.

Por lo anterior, Matheus dijo que "el procedimiento de designación está viciado, pues no ocurrió la mencionada preselección".

Según el diputado, el delito de falsificación de documentos "podría implicar de tres a seis años de presidio".

El pasado lunes, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó una demanda de nulidad en el TSJ contra la designación de 33 magistrados que fueron, según dijo, elegidos mediante procesos irregulares el 23 de diciembre de 2015.

En esa oportunidad, Ortega Díaz dijo que no participó en ese proceso y que se negó a firmar el acta de designación de los magistrados.

Ante esto, William Saab señaló que Ortega Díaz no se opuso al nombramiento de estos jueces en su momento y que por el contrario, lo avaló.

"No hubo, ni por escrito ni por vía verbal, opinión en contra de la ciudadana fiscal general de la república en relación a esta selección, ni siquiera voto salvado ni una inhibición y eso está en el archivo y es de conocimiento público", dijo Saab en un contacto telefónico con el canal estatal VTV.EFE