Disney le prohíbe cobertura periodística a LA Times

En respuesta a un reportaje del diario Los Angeles Times sobre la relación entre la empresa Walt Disney Co. y la alcaldía de Anaheim _ que según Disney fue "sesgado e impreciso"_, la compañía anunció que le impedirá toda cobertura al periódico relacionada con las proyecciones de sus películas y su equipo de artistas y productores.

Los editores del Times dijeron el viernes que Disney declinó darle acceso a su lista de películas para preestreno como parte de la cobertura del periódico citando que el diario realizó una "cobertura injusta" sobre los vínculos comerciales de la empresa con la alcaldía de Anaheim, donde la compañía instaló su primer parque temático.

El Times respondió que revisará y cubrirá las películas de Disney cuando estén disponibles al público. Las próximas películas de Disney incluyen "Thor: Ragnarok", "Coco" y "Star Wars: The Last Jedi".

El periódico publicó un reportaje de dos partes a finales de septiembre, en la que analizó lo que caracterizó como una relación complicada y cada vez más tensa entre Disneyland y la ciudad debido al parque.

Disney respondió en una declaración el viernes que la serie del Times mostraba "un completo desprecio por los estándares periodísticos básicos".

"A pesar de que compartimos hechos numerosos e indiscutibles con el reportero, varios editores y el editor durante muchos meses, el Times prosiguió con un reportaje que fue "sesgado e impreciso, totalmente impulsado por una agenda política", continuó la declaración.

El reportero del Times que escribió ambas piezas, Daniel Miller, respondió: "Disney nunca pidió una corrección".

Hillary Manning, directora de comunicaciones del diario Los Angeles Times, dijo que el periódico no tenía "más comentarios" que hacer sobre las acusaciones hechas por Disney.

Los representantes de Disney no han respondido a la solicitud de The Associated Press de dar detalles sobre los hechos que refuta en la serie.