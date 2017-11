Doce estados respaldan apelación de último veto migratorio de Trump

Austin (EE.UU.), 3 nov (EFE).- Una coalición formada por doce estados y liderada por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, apoyó frente al Tribunal de Apelaciones del distrito cuarto el último veto migratorio presentado por el presidente Donald Trump, que impone restricciones a ocho naciones.

"La administración Trump ha tomado medidas significativas y de sentido común a través de la prohibición de viajar para mejorar la investigación de los ciudadanos extranjeros que ingresan a EE.UU. y fortalecer los procedimientos de seguridad nacional", apuntó hoy Paxton en un comunicado al anunciar la presentación del documento de "amicus curiae" (amigo de la corte) ante este tribunal.

El texto apoya la medida de Trump después de que fuese bloqueada temporalmente a mediados de octubre por un juez federal del estado de Maryland, Theodore Chuang, al considerar que podría discriminar a una minoría religiosa y, por tanto, violar la Primera Enmienda de la Constitución, que protege precisamente la libertad en ese ámbito.

Corea del Norte y Venezuela no fueron incluidos en la decisión del juez porque, en esos países, casi no viven musulmanes y, por tanto, no puede probarse que Trump busque discriminar a una minoría religiosa, como ocurre en las otras seis naciones con una mayoría de musulmanes (Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Chad).

"La prohibición de viajar es constitucional, legal y vital para proteger a todos los estadounidenses de aquellos que pretenden cometer ataques terroristas en nuestro país", aseguró el fiscal general texano.

Además de Paxton, los fiscales generales de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Kansas, Luisiana, Misuri, Ohio, Oklahoma, Virginia Occidental, todos ellos republicanos, suscribieron este documento judicial.

Esta coalición tomó la misma decisión frente al Tribunal de Apelaciones del distrito noveno para defender este veto migratorio después de que fuese paralizado por un juez federal de Hawái, Derrick Watson, también en octubre. EFE