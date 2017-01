Docentes argentinos protestan en el Ministerio de Educación contra despidos

Buenos Aires, 3 ene (EFE).- Docentes y organizaciones sociales se concentraron hoy frente al Ministerio de Educación argentino en Buenos Aires para protestar contra lo que cifran en 3.000 despidos, de los que 2.600 son profesores del Plan Nacional de Formación Docente y 400 son empleados públicos de esa cartera.

La concentración se enmarca en el paro de 24 horas que desarrollaron trabajadores del ministerio en defensa de la educación pública y contra los despidos, señaló en un comunicado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la capital federal.

Según el texto, en el organismo educativo se despidieron desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, en diciembre de 2015, 3.000 trabajadores y dejaron a 130.000 docentes que no pueden terminar sus estudios.

"Los despidos afectarían a un millón de docentes y a diez millones de chicos porque la educación pública de calidad tiene que ver también con la actualización y la formación docente", indicó Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba).

Para él, el Gobierno "quiere" que sean los profesores, no el Estado, los que abonen el coste de los cursos de capacitación y actualización docente y así "hacer negocio".

Según Baradel, por el momento no se reunieron con representantes del Gobierno porque el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el ministro de Educación están de "vacaciones".

"No está mal que esté de vacaciones, lo que está mal es que mientras está de vacaciones despida", añadió.

A juicio del secretario general de ATE capital federal, Daniel Catalano, las negociaciones con el Gobierno están en un punto "muy tirante" porque en "este momento" el ejecutivo no tiene "voluntad de negociar".

Para Catalano la movilización se desarrolla después de que el Gobierno haya "vulnerado" un primer acuerdo al que ambas partes llegaron el pasado viernes.

Aunque el ministro del ramo, Esteban Bullrich, no se ha pronunciado oficialmente sobre la movilización de hoy, según indicaron fuentes oficiales del Ministerio de Educación al diario La Nación el pasado jueves, no se trata de despidos, sino de la no renovación del contrato de 400 personas por incumplimiento de horas.

Las asociaciones organizadoras cifraron en cerca de 2.000 los asistentes a la concentración frente al Palacio Pizzumo de la capital porteña, sede del Ministerio. EFE

