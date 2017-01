Docentes de Europa y América piden dimisión de rector español por plagio

Madrid, 9 ene (EFE).- Más de 375 profesores e investigadores de 51 universidades de España y 56 del resto de Europa y de América firmaron una petición de dimisión del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, Fernando Suárez, al que acusan de "probados y profusos plagios".

Las firmas, recabadas por la plataforma de cinco profesores que se consideran plagiados por Suárez, fueron entregadas al ministerio de Educación, al Gobierno regional de Madrid y a la Conferencia de Rectores españoles (Crue), informó hoy uno de los afectados, Carlos Barros, profesor jubilado de la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia, noroeste).

Los firmantes demandan también la formación de una comisión de investigación independiente sobre los supuestos plagios, así como la revisión de su habilitación para catedrático y la dirección o participación del rector en proyectos de investigación de financiación pública.

La polémica en torno a los plagios surgió en octubre pasado, cuando varios medios alertaron de que Suárez habría copiado en un artículo de una revista jurídica española parte de un libro del excatedrático de la Universidad de Barcelona Miguel Ángel Aparicio.

Posteriormente se denunciaron otros posibles plagios cometidos por Suárez, quien en una declaración institucional el 25 de noviembre negó que pudiera hablarse de plagio, al no obtener "rendimiento económico" de ello.

Tras presiones desde diversos ámbitos académicos, Suárez anunció el 20 de diciembre el adelanto de las próximas elecciones a rector de la URJC, previstas para el mes de julio, aunque corresponde al Consejo de Gobierno de la universidad, que se reúne mañana, fijar las fechas electorales.

Los profesores e investigadores que apoyan a los afectados de los supuestos plagios pertenecen a diversas universidades españolas.

También están respaldados por personal de instituciones iberoamericanas como la Academia Boliviana de Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, la Sociedad Académica de Historiadores Iberoamericanos, la Universidad Nacional Autónoma de México y la de São Paulo (Brasil).

Igualmente, se suma personal académico y científico de la Johns Hopkins University y University of California-Los Ángeles (EEUU), Norwegian University of Science and Technology (Noruega), Universidad de Lovaina (Bélgica), de Maine (Francia), Maguncia (Alemania), Bolonia (Italia) y Leeds (Reino Unido).

Además, una campaña de la asociación de estudiantes Rise Up en Change.org ha reunido hasta el momento 74.000 firmas para la dimisión inmediata de Suárez. EFE