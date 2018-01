Donald Trump dice que polémico libro sobre él está "lleno de mentiras"

El presidente de EE.UU, Donald Trump, aseguró que el polémico libro sobre él y su mandato, cuya publicación han intentado paralizar sus abogados, está “lleno de mentiras”.

“Fire and Fury” (Fuego y Furia), que sale a la venta este 5 de enero, está “lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen”, según lo aseguró Trump a través de su cuenta de Twitter, en la que también precisa que nunca habló con su autor, el periodista Michael Wolff, por el libro.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!