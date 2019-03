Donald Trump le pidió a las Fuerzas Armadas de Venezuela que abandonen a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les hizo un llamado a los miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela (FANB) para que se alejen del presidente Nicolás Maduro y permitan “liberar al pueblo”.

La petición fue hecha por el mandatario estadounidense en una conferencia de prensa con su par brasileño, Jair Bolsonaro, quien está de visita oficial en Washington.

“Estaremos muy felices de alimentar a miles y miles de venezolanos, lo apreciarán. Y si las fuerzas de Maduro se hacen a un lado, será un proyecto realmente humanitario”, dijo Trump ante la prensa.

Trump comenzó su declaración felicitando a su homólogo brasileño por su victoria en las presidenciales y recalcó que los dos tienen visiones "muy parecidas".

Además, le agradeció a Bolsonaro por la ayuda del Gobierno brasileño a los migrantes venezolanos que han huido de su país debido a la crisis.

Al ser preguntado por la prensa, Trump dijo que "todas las opciones están abiertas" para Venezuela, incluida una militar. "Realmente no hemos tomado duras sanciones todavía", señaló.

"No hay comida, no hay agua, no hay aire acondicionado y no hay energía en Venezuela. Es muy triste ver esto”, añade Trump.

El presidente brasileño, por su parte, dijo que "restablecer la democracia en Venezuela es un interés común” entre Brasil y Estados Unidos.

“Hoy en día la gente muere de hambre (…) Tenemos que poner fin a esto”, recalcó.

La rueda de prensa entre Trump y Bolsonaro dejó clara la cercanía ideológica de los dos presidentes, así como su postura sobre la actual crisis en Venezuela.

“Hoy destrabamos lo que estaba en pausa hace décadas”, dijo Bolsonaro, quien indicó que las reformas que emprende su Gobierno van a “transformar a Brasil en un socio aún más cercano a EEUU”.

Tras hacerle una invitación formal a Brasil, Bolsonaro aseguró que cree que Trump “va a ser reelegido”.

“Queremos una América grande, queremos un Brasil grande también”, recalcó.

Entre otros asuntos, Donald Trump, notificó que va a apoyar la entrada de Brasil en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la designación de Brasil como aliado principal de EEUU fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Además, firmaron el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas (AST), que permitirá el uso de la base de Alcántara, norte de Brasil, para el lanzamiento de satélites estadounidenses.