Donald Trump llega a Singapur para su cumbre del martes con Kim Jong-un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Singapur para participar este martes en una histórica cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, quien aterrizó unas horas antes que él en la ciudad-Estado asiática.



El Air Force One tocó tierra en la base aérea singapurense de Paya Lebar a las 20:21 horas (12:21 GMT), después de un largo vuelo desde La Malbaie (Canadá), donde Trump asistió este fin de semana a la cumbre del G7.



Trump saludó a las cámaras desde la puerta del avión y, a los pies de la escalerilla, al ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, y a otras autoridades locales.



Preguntado por cómo se sentía de cara a la cumbre del martes, Trump respondió que "muy bien", pero no hizo más declaraciones a la prensa y entró rápidamente en su limusina para dirigirse al hotel Shangri-La para pasar la noche.



Este lunes, Trump tiene previsto reunirse con el primer ministro singapurense, Lee Hsien Loong, quien recibió hoy también a Kim.



Con Trump viajaron el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que ha mantenido ya dos reuniones con Kim en Pyongyang; el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y el asesor de seguridad nacional del presidente, John Bolton, entre otros.



Se rumoreaba que Trump podía viajar sin Bolton porque sus palabras irritaron a Pyongyang hace un mes, cuando declaró que la Casa Blanca quería seguir con Corea del Norte "el modelo de Libia", en alusión al pacto de desarme que Washington firmó en 2003 con Trípoli y que precedió a la caída de Muamar el Gadafi.



Bolton no estuvo presente en la reunión que Trump mantuvo el 1 de junio en la Casa Blanca con el número dos del régimen norcoreano, Kim Yong-chul, pero sí "estará en la cumbre en Singapur", según confirmaron a Efe fuentes de la residencia presidencial.



Desde el avión que le llevaba a Singapur, Trump expresó en un tuit su optimismo respecto a la cumbre del martes y dijo tener "la sensación de que esta ocasión única en la vida no será desperdiciada".