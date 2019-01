Donald Trump reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que reconoce al titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente legítimo "interino" del país suramericano, un paso con el que busca aumentar la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



Trump reveló su decisión en un comunicado, minutos después de que Guaidó anunciara que asume las competencias del Ejecutivo venezolano para luchar contra la "usurpación" de la Presidencia por parte de Maduro.



"Hoy, reconozco oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela", afirmó Trump.



"En su papel como la única rama legítima de Gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la Constitución del país para declarar ilegítimo a Nicolás Maduro y, por tanto, la oficina del presidente vacante", agregó.



Trump alertó de que seguirá empleando "el peso completo del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia venezolana".



"Alentamos a otros Gobiernos en las Américas a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, como el presidente interino de Venezuela, y trabajaremos constructivamente con ellos para apoyar sus esfuerzos para restaurar la legitimidad constitucional", subrayó el mandatario estadounidense.



"Seguimos considerando que el régimen ilegítimo de Maduro es directamente responsable de cualquier amenaza que (ellos) puedan presentar para la seguridad del pueblo venezolano", advirtió.



Trump opinó que el pueblo de Venezuela "se ha pronunciado valientemente en contra de Maduro y de su régimen, y han pedido libertad y un Estado de derecho".



El anuncio llega un día después de que el senador republicano Marco Rubio se reuniera con Trump y le pidiera precisamente reconocer a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, una medida que podría tener consecuencias legales, según expertos.



"Sospecho que esto podría tener repercusiones financieras, y aislaría aún más al régimen internacionalmente, al prohibir su representación en el extranjero", dijo a Efe un exresponsable de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Fernando Cutz. .

