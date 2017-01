Donald Trump, un impacto seguro a la economía mexicana, según ciudadanos

México, 20 ene (EFE).- La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca este viernes profundizará los problemas económicos que acarrea México, como la devaluación de su moneda o la inflación, señalaron hoy a Efe varios habitantes de la Ciudad de México.

La toma de poder de Trump "afecta en muchos aspectos, no nada más a migrantes sino en nuestro país, en el sistema económico y de tratados del libre comercio", señaló Mario Canaletas, un jubilado.

A su modo de ver, Trump "piensa como empresario", una forma de contemplar la realidad que no ha tenido en cuenta el Gobierno de México, que no ha buscado "abrir otros campos en otros países".

La ama de casa Angélica González vio con pesimismo la Presidencia de Donald Trump, a quien calificó como un "racista" que va a ocasionar "el caos".

Su Presidencia "va a afectar por la actitud que está tomando contra México, con el cierre de puestos de trabajo", pronosticó la mujer, que lamentó que la fragilidad de la economía mexicana haya influenciado en los precios al consumidor.

"Para comprar ciertas cosas estamos más limitados. Gana uno poco como para que suban los precios", señaló.

De acuerdo con especialistas, este año la inflación se ubicará entre el 4 % y el 5 %, lejos de la meta del Banco de México del 3 % anual.

Adicionalmente, los organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman un crecimiento para el país este 2017 del 1,7 %, menor al deseado.

Para la médica Adela Andrade, la llegada del republicano a la Casa Blanca afectará "demasiado" porque México "siempre ha sido el patio trasero de Estados Unidos, y dependemos muchos de ellos".

En este sentido, se pronunció a favor de que el país diversifique su comercio, pero dudó de que "gobernantes" del país tengan "la capacidad para resolver el problema".

Asimismo, se mostró indignada ante las ataques de Trump a los migrantes mexicanos, a los que calificó de "violadores" y "criminales" previo a su victoria electoral.

"Por fortuna yo no he tenido la necesidad de salir como migrante, pero no creo que todos los mexicanos en EE.UU. realmente sean lo que él dice, gran parte de los mexicanos han apoyado al desarrollo de Estados Unidos, son los que cultivan la tierra y los que producen", concluyó.

Julieta Hernández, estudiante de Administración de Empresas destacó que "el dólar va subir cañón (mucho)" con Trump en el poder.

De hecho, el peso mexicano marcó un nuevo mínimo histórico frente al dólar este jueves, cerrando muy cerca de las 22 unidades por divisa estadounidense en el mercado interbancario.

No obstante, Hernández se mostró favorable con la dura política migratoria que ha prometido Donald Trump.

"Eso está bien, que todos los que no están con papeles los saque (del país), y que estos a su vez hagan todo lo posible para tener los papeles", deseó.

El diseñador gráfico José Morales también estimó que la investidura de Trump afectará en muchas cosas, empezando por el precio del dólar y acabando por la comunidad mexicana y latina que vive en el vecino del norte y padecerá más racismo.

"Estoy preocupado de alguna forma, pero es una hoja en blanco, no sabemos qué va pasar", concluyó.

Una encuesta del diario Reforma resaltó hoy que el 66 % de los mexicanos se siente pesimista con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, un 21 % indiferente y un 8 % optimista. EFE

