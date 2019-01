Ecuador reitera que no ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela

El canciller de Ecuador, José Valencia, ha reiterado que su país mantiene sin cambio las relaciones diplomáticas con Venezuela, a pesar de no haber enviado una delegación oficial a la jura al mando del presidente Nicolás Maduro, celebrada en Caracas el pasado 10 de enero.



Según el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, "Ecuador se rige por principios claros y básicos del derecho internacional" y, por ello, no ha roto las relaciones diplomáticas con Caracas, recogió la Cancillería en su cuenta oficial de Twitter.

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que no reconoce la legitimidad del segundo mandato de Maduro en Venezuela y en la que llamó a las autoridades de ese país a celebrar unos nuevos comicios "en una fecha cercana" con observación internacional.

La resolución presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Paraguay logró 19 votos a favor, entre ellos el del representante de Ecuador, seis en contra y ocho abstenciones.



En ese sentido, Valencia opinó que el documento aprobado por la OEA "tiene como objetivo central abogar por una solución democrática del propio pueblo de Venezuela", algo en lo que viene insistiendo Ecuador en los últimos tiempos.



"Nuestra posición tiene un punto de partida muy claro, creemos que la salida a la situación en Venezuela debe ser tomada exclusivamente por los venezolanos, no pensamos que tenga que ser una acción internacional", puntualizó el ministro.

Recordó que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo ayer que la nación "no estima que promover los derechos humanos en otros países equivalga a injerir en asuntos externos", y aseguró que la resolución de la OEA está cimentada sobre la preocupación de la región al respecto de la situación en Venezuela.



Finalmente, destacó que la posición de Ecuador "es clara" y que siempre ha estado ceñida a "la no injerencia, al diálogo, al respeto de la autodeterminación".



El presidente Moreno decidió no enviar a ninguna autoridad a Caracas para la ceremonia de investidura del nuevo mandato de Nicolás Maduro, recalcando que la crisis venezolana debe ser resuelta internamente.



El mandatario ecuatoriano además reclamó por las observaciones que ha recibido de autoridades venezolanas por su posición crítica sobre la situación en ese país y por el inusitado flujo migratorio de ciudadanos de ese país.



"Por haber señalado reparos en temas de derechos humanos, respecto de las causas de la gran emigración venezolana, por ser solidarios, por recibir con los brazos abiertos a nuestros hermanos venezolanos, por compartir territorio, empleo, educación y salud, recibimos gratuitamente injurias", sostuvo el mandatario.

