EE.UU. afirma que los asentamientos israelíes "no ayudan" a lograr la paz El Gobierno de Estados Unidos señaló hoy que la construcción de nuevos asentamientos en los territorios ocupados "no ayuda" a lograr la paz entre Israel y Palestina, aunque recordó que la Administración de Donald Trump aún no ha adoptado una posición oficial sobre esas colonias.