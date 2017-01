EE.UU. garantizó a México que no impondrá la pena de muerte al "Chapo" Guzmán Estados Unidos garantizó a México que no impondrá la pena de muerte al narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán y, en caso de hacerlo, que esta no será ejecutada, en cumplimiento del tratado bilateral vigente en la materia, informó hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.