EE.UU. informa de muerte de sexto menor migrante bajo custodia federal

Las autoridades de EE.UU. informaron este jueves de la muerte en septiembre pasado de una niña migrante salvadoreña de 10 años mientras se encontraba en un centro de detención, lo que supone el sexto caso de un menor de edad que fallece bajo custodia del Gobierno en los últimos meses.



El portavoz del Departamento de Salud (DHS, en inglés) de EE.UU., Mark Weber, confirmó el deceso de la niña, que se produjo antes de las cinco muertes de niños migrantes que se han registrado.



En un comunicado, Weber señaló que la niña, que no ha sido identificada, entró al centro de la Oficina de Reubicación de Refugiados en marzo de 2018 y que presentaba problemas cardíacos congénitos.



Tras complicaciones en una operación, la niña entró en estado de coma y fue posteriormente trasladada a dos hospitales de Arizona y Nebraska, donde falleció posteriormente en septiembre de 2018, agregó el portavoz.



"Una tragedia más bajo nuestros ojos: la noticia de que una niña de diez años de El Salvador falleció bajo custodia de la inmigración estadounidense es simplemente indignante (...) El Congreso debe investigar este nefasto patrón de muertes de manera inmediata", indicó Jess Morales, presidenta del grupo de defensa de migrantes Families Belong Together, en un comunicado.



El lunes pasado, las autoridades informaron de la muerte de Carlos Gregorio Hernández Vázquez, de 16 años, en la Estación Weslaco de la Patrulla Fronteriza en Texas, seis días después de ser llevado a ese centro de detención, sin que se haya informado de la causa.



Y el 14 de mayo un niño guatemalteco de dos años y medio de edad murió estando bajo custodia de la Patrulla Fronteriza tras haber estado hospitalizado y, al parecer, desarrollado una neumonía.



En meses recientes ha aumentado el flujo de inmigrantes, en su mayoría familias y menores no acompañados procedentes de América Central, que llega a la frontera de Estados Unidos con México, y muchos de los cuales se presentan a las autoridades y solicitan asilo.



Las autoridades arrestaron a 98.977 migrantes indocumentados en la frontera con México en abril, la mayor cifra de los últimos seis meses, y de los cuales 8.897 eran menores no acompañados, según datos publicados a comienzos de mayo por la CBP.



Con esas detenciones ascienden ya a 460.294 los arrestos de migrantes en el linde fronterizo desde el inicio del presente año fiscal 2019, que comenzó en octubre pasado.



En su cuenta de Twitter, la CBP subrayó que en lo transcurrido del año fiscal 2019 se ha sobrepasado el número total de arrestos en la frontera desde 2009.