EE.UU reporta normalidad, tras presunto tiroteo en hospital de Texas

La tarde de este martes, la Policía de Houston reportó una alerta a través de su cuenta de Twitter por un posible tiroteo en el hospital de Ben Taub. Sin embargo, tras varias horas de investigación, las autoridades aún no han podido confirmar el suceso por falta de pruebas, como tampoco, la cantidad de heridos ni el motivo.

We are responding to reports of shots fired at Ben Taub Hospital; SWAT and PIO enroute #hounews