El 75 % de peruanos considera a Keiko culpable y 71 % justifica su detención

El 75 % de los peruanos considera que la líder opositora Keiko Fujimori es culpable de las imputaciones de presunto lavado de activos y que el 71 % justifica la detención que se dictó este miércoles en su contra, señaló un sondeo publicado hoy por el diario El Comercio.

La encuesta, realizada por la empresa privada Ipsos, señaló que el 15 % cree que es inocente y el 10 % no precisa una opinión, mientras que un 21 % señala como "no justificada" su detención.



De acuerdo con el nivel socioeconómico, el 89 % de los encuestados en el A, que reúne a los de mayores recursos, cree que es culpable y jefa de una organización criminal, lo mismo que el 81 % en el B, el 78 % en el C, el 70 % en el D y el 65 % en el E, que reúne a los más pobres.



Además, la opinión a favor de su detención es respaldada por un 38 % de los entrevistas que declararon haber votado por ella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2016, que perdió frente a Pedro Pablo Kuczynski.



También, el 75 % del total de entrevistados manifestó que hay motivos para seguirla investigando, mientras que el 20 % opinó que se trata de una "persecución política".

Keiko Fujimori fue detenida este miércoles por diez días en medio de una investigación por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, donde aparentemente enmascaró un millón de dólares recibido por la constructora brasileña Odebrecht.



Este jueves la Corte Suprema de Justicia rechazó sendos recursos presentados por Keiko y su partido Fuerza Popular para archivar esa investigación, que se sigue bajo la Ley de crimen organizado.



El Poder Judicial admitió a trámite, sin embargo, un recurso de apelación contra la detención preliminar de Keiko y otros cinco investigados por el mismo caso.



Se considera que durante el plazo máximo de 10 días, el fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, formulará un pedido para que se formalice un proceso judicial y solicitará la prisión preventiva para los implicados.



Según su ficha técnica, el sondeo de Ipsos se realizó del 10 al 12 de octubre a 1.041 personas en el ámbito urbano a nivel nacional, con un margen de error de 3,04 % y un nivel de confianza del 95 %.