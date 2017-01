El atacante de Nochevieja planeó una masacre en la céntrica plaza de Taksim

Ankara, 18 ene (EFE).- El atacante del club Reina de Estambul que mató a 39 personas en la madrugada de Año Nuevo, declaró que su plan inicial era cometer una masacre durante los festejos de la plaza Taksim, en el centro de la ciudad, según informa hoy el periódico Hürriyet.

Abdulkadir Masharipov confesó el crimen y dijo que no pudo llevar a cabo su plan en la plaza de Taksim debido a las fuertes medidas de seguridad desplegadas para la Nochevieja.

En Taksim se produce la mayor celebración callejera de la ciudad por la llegada del Año Nuevo y los festejos atraen a miles de personas.

Masharipov declaró que un "emir del Estado Islámico (EI)" en la ciudad siria de Al Raqa le ordenó que llevara a cabo una masacre en fin de año en el centro de Estambul.

"Fui a Taksim pero había muchas medidas de seguridad. Me puse en contacto con la persona que me dio la orden una vez más. Me dijo que buscara un nuevo objetivo en la región. Recorrí la costa en un taxi. Reina parecía adecuado. Le pregunté a la persona en Al Raqa y aceptó", dijo el detenido a la policía.

Según la investigación, Masharipov entró a Turquía desde Irán en enero de 2016 para unirse a la guerra en Siria y poco después se instaló en la ciudad de Anatolia de Konya, donde recibió órdenes para perpetrar el atentado.

Tras la orden, se trasladó hasta el barrio estambulí de Zeytinburnu, consiguió un arma y, según dijo: "Luego fui a Reina y llevé a cabo la acción".

"No me mates", fue lo primero que dijo Masharipov a la policía cuando fue capturado en un piso en el barrio estambulí de Esenyurt, informó Hürriyet.

Allí se ocultaba junto a un hombre iraquí, Ali Jameel Mohammed, y tres mujeres que alquilaron el piso e iban a comprar para no levantar sospechas: Dina A., de Senegal; Aysha M, de Somalia, y Tenee Trare, de Egipto.

Desde la masacre en el club Reina, la policía ha detenido a 20 presuntos miembros del EI, entre ellos varias células uzbecas afincadas en Estambul.

La esposa y la hija de Masharipov fueron detenidas en una casa en el distrito estambulí de Pendik la semana pasada, mientras el hijo de 4 años, que se creía que estaba con el atacante, fue presuntamente trasladado a otro lugar antes de que éste fuera capturado. EFE