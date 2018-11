El buey que se salvó de ser sacrificado por ser el más grande del país

Un buey de 1.400 kilos y de 1,94 metros, se ha salvado de morir en el matero porque es un ejemplar de siete años considerado el más grande en un país que tiene millones de bovinos.

Según narra BBC, Cuando su propietario, Geoff Pearson, intentó subastarlo en el mercado local, los procesadores de carne le dijeron que simplemente no tenían los medios para manejar un animal de ese tamaño. Así fue cómo se salvó.

De acuerdo a su dueño, el ejemplar es ideal porque, debido a su tamaño, las reses lo siguen a donde vaya.

Respecto al nombre, Pearson explicó que lo bautizó Knickers (bragas, en español) porque cuando llegó a la granja tenía otra vaca amiga -que era de otra raza- que se llamaba Bra (sostén o corpiño, en español). “Así teníamos sostenes y bragas" afirmó el dueño.

An enormous steer in Western Australia is making headlines. At 194cm 'Knickers' is the largest in his category in Australia. Story: https://t.co/ZI472MBUU4 #7News pic.twitter.com/MDEMwEbD8R