El cierre de Gobierno de EEUU puede costar más que el muro, según agencia S&P

El cierre parcial de la Administración de EE.UU. ha supuesto una pérdida de 3.600 millones de dólares desde su inicio el 21 de diciembre y, de durar otras dos semanas, sumará 6.000 millones, un coste superior al que la Casa Blanca requiere para construir el muro con México, según la agencia S&P Global Ratings.



Esta entidad crediticia afirma que con quince días más de cierre de Gobierno la economía estadounidense perderá más que los 5.700 millones de dólares que el presidente del país, Donald Trump, está pidiendo a los demócratas en los nuevos presupuestos para la construcción del muro en la frontera sur con México.



En una nota remitida a sus clientes, la economista jefe de la entidad, Beth Ann Bovino, calcula que el cierre parcial del 25 % de la Administración cuesta al producto interior bruto del país 1.200 millones de dólares por cada semana sin acuerdo entre los dos principales partidos del Congreso.



Aún así, advierte la agencia, este coste podría aumentar conforme más tiempo pase.



A la fecha, el cierre ya consolida como el cierre más largo de la historia de los EE.UU., seguido por el ocurrido durante el mandato de Bill Clinton, en 1995m, habiendo superado esta marca con 25 días con la Administración paralizada.



"El impacto de este cierre de Gobierno tiene costes económicos directos e indirectos. Los indirectos incluyen vacaciones canceladas a parques nacionales, museos y monumentos, o negocios perdidos con contratistas que hacen trabajos para el Tío Sam. Mientras que un cierre corto podría no suponer cambios en los planes de negocio, uno más largo sí podría forzar a reducir personal", señala la nota.



Además, durante estas tres semanas de cierre, miles de funcionarios han visto sus nóminas congeladas.

Si bien recibirán los atrasos una vez que los republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo, no es el caso de los contratistas, quienes difícilmente recibirán su dinero.



"Los trabajadores que viven con cada nómina tendrán problemas para llegar a fin de mes si esto sigue así", explica Bovino, que advierte del problema para ahorrar, pagar tarjetas de crédito, hipotecas o alquiler.



"Aunque algunos de estos costes indirectos pueden ser recuperados una vez el Gobierno reabra, los costes directos se han perdido para siempre (...). En términos reales, el PIB será más bajo ya que no se habrá creado ningún producto", abunda el análisis.

Donald Trump se niega a aceptar cualquier propuesta para abrir el Gobierno que no incluya financiación para la construcción del muro en la frontera sur, algo que los demócratas rechazan de plano a la hora de aprobar los presupuestos anuales.



El Gobierno de Trump afronta el cierre del 25 % de la Administración, situación que afecta a unos 800.000 empleados que han dejado de percibir su salario, y ha trastocado el funcionamiento de distintos espacios turísticos o las actividades de agencias a las que no se les han asignado nuevos recursos.

