El Congreso peruano autoriza viajes de Kuczynski a Colombia y Chile

La decisión fue tomada por la Comisión Permanente del Congreso, que aprobó que Kuczynski asista la próxima semana al Encuentro Presidencial y IV Gabinete Binacional de Ministros de Perú y Colombia que se celebrará en Cartagena de Indias.



Además, autorizó que Kuczynski viaje a Santiago de Chile el 10 y 11 de marzo para asistir a la toma del mando presidencial de Sebastián Piñera.



Antes de la votación, se presentó un debate en el que legisladores de izquierda exigieron que la autorización se condicionara a que el gobernante confirme su asistencia a la comisión legislativa que investiga los casos de corrupción Lava Jato y Odebrecht, un pedido que finalmente fue desestimado.



El legislador oficialista Juan Sheput afirmó que Kuczynski "no se va a fugar del país", mientras que el también oficialista Gilbert Violeta pidió "no dejarse ganar por las pasiones".



La autorización se aprobó, finalmente, después de que otros legisladores, como Víctor García Belaunde, del partido Acción Popular (AP), dijera que "no se le puede cortar atribuciones como jefe de Estado", y el aprista Jorge Del Castillo que "sería contraproducente y no tendría sentido oponerse" a los viajes.