El ex ministro Margallo no prevé conflicto político con Bélgica por Cataluña El exministro de Exteriores español José Manuel García-Margallo dijo hoy que no prevé que haya un conflicto político entre los Gobiernos de España y de Bélgica, a donde se han trasladado el expresidente regional catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.