El fundador de Huawei niega que su empresa espíe para el Gobierno chino

El fundador y presidente del gigante chino de telecomunicaciones Huawei, Ren Zhengfei, rechazó las acusaciones de espionaje efectuadas a su empresa y negó que las autoridades chinas le hayan pedido usar su tecnología para espiar a sus clientes.



"Ninguna ley en China requiere que sus compañías instalen 'backdoors' -un tipo de programa malicioso que permite acceder a cualquier dispositivo y controlarlo sin conocimiento de la víctima- obligatorias, y Huawei nunca ha recibido ninguna petición de ningún gobierno para proporcionar información de manera indebida", dijo.



Durante un inusual encuentro con periodistas extranjeros, que recogen los medios chinos, en la ciudad suroriental de Shenzhen, donde está radicada la compañía, Ren afirmó que "Huawei da servicio a 3.000 millones de usuarios en 170 países y tiene un buen historial de seguridad".



Ren añadió que la empresa está "comprometida" con sus clientes respecto a la protección de su privacidad.



El presidente de Huawei añadió que, aunque "ama" su país y "apoya" al Partido Comunista chino, "no haría nada para dañar a ningún país del mundo" ni "a ningún individuo".



Por otra parte, el directivo de 74 años comentó que echa "mucho" de menos a su hija Meng Wanzhou, directora financiera de la compañía, que fue arrestada en Canadá el pasado 1 de diciembre dentro de una investigación por supuesta violación de las sanciones comerciales que afectan a Irán.



Meng se encuentra ahora en libertad bajo fianza a la espera de que las autoridades estadounidenses presenten su petición formal de extradición en Canadá.



"Aprecio la protección consular que el Gobierno chino ha ofrecido para salvaguardar sus derechos e intereses como ciudadana china. Confío en que el sistema legal de Canadá y de EEUU sea abierto y equitativo y en que lleguen a una conclusión justa", señaló el padre.



Sobre el futuro de Huawei, el fundador señaló que la empresa quizá deba reducir "levemente" sus expectativas "si Huawei no es bien recibido en algunos mercados".



En los últimos meses, varios países occidentales han mostrado sus reservas respecto a la expansión de Huawei y su sensible participación en la creación de las redes mundiales de telecomunicaciones 5G, unas sospechas que Pekín considera infundadas.



En septiembre el Gobierno australiano vetó a Huawei y a ZTE (otra gran empresa de telecomunicaciones china) de la construcción de la red nacional de 5G por "razones de seguridad" y por la "dependencia" de ambas empresas del Ejecutivo chino.



El FBI estadounidense advirtió en 2018 de que el Gobierno de China podría estar espiando a ciudadanos de EEUU que usan teléfonos inteligentes fabricados por la compañía Huawei.