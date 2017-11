El gobernador de P.Rico pide a su gabinete firmar carta de renuncia sin fecha

San Juan, 9 nov (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reunió hoy a los miembros de su gabinete para pedirles que firmaran una carta de renuncia sin fecha y solicitarles la "entrega total" en el trabajo para sacar adelante a la isla tras el paso del huracán María.

Según un comunicado del secretario de la Gobernación, William Villafañe, se indicó que Rosselló requirió "compromiso" de su gabinete para "continuar la recuperación de Puerto Rico".

"Todos los que somos parte de la administración del gobernador, estamos prestos al escrutinio del pueblo y a trabajar incansablemente para que Puerto Rico se recupere. Aquel que no esté dispuesto a realizar ese trabajo no puede estar aquí", afirmó Villafañe.

"Si el gobernador está día a día trabajando para sacar a Puerto Rico adelante, lo menos que se espera de sus funcionarios es el mismo compromiso", agregó.

En la reunión, celebrada en La Fortaleza -sede del ejecutivo-, Rosselló expresó que el Gobierno tiene que ofrecer sus servicios de forma ordinaria y dejar atrás las interrupciones de la emergencia.

"Definitivamente aquí no hay espacio para distracciones ni excusas. El que no cumpla con los retos no puede estar aquí", aseguró el secretario de la Gobernación.

A su paso por la isla el huracán María devastó el sistema eléctrico y ocasionó la muerte al menos 55 personas. EFE