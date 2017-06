El Gobierno chino, sin atención al colectivo LGBT, denuncia activista

Paula Escalada Medrano

Shanghái (China), 24 jun (EFE).- Pese a que lo ha intentado en numerosas ocasiones, el director ejecutivo de la organización Pflag China, Ah Qiang, no ha conseguido dar con un departamento dentro del Gobierno chino que se ocupe de los asuntos LGTB, un colectivo al que pertenecen unos 70 millones de personas en este país

Así, según cuenta a Efe en una entrevista, son las ONGs las únicas que brindan soporte a los miembros de este colectivo que, además, sufren el rechazo de gran parte de la sociedad.

"He intentado comunicarme con algún departamento dentro del Gobierno pero no he conseguido encontrar a ninguno que se encargue de los asuntos LGTB. Todos responden que ese no es su trabajo, que no es su asunto", insiste.

Según una encuesta realizada el año pasado a 30.000 personas LGTB (lesbianas, gais, bisexuales o transexuales) chinas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la mitad de ellas se sienten discriminadas por su orientación sexual.

Por ello, la mayoría vive su sexualidad en silencio (solo el 5 % lo comenta en su entorno laboral y familiar) ya que quienes deciden contarlo sufren algún tipo de acoso o rechazo.

Pese a esto, el Gobierno chino no tiene ningún plan de actuación ni ninguna política que busque la normalización de este colectivo, denuncian los activistas, en un país donde la homosexualidad todavía sigue siendo vista por muchos como un trastorno mental.

"Cuando conozco a algunos padres, muchos piensan que su hijo está enfermo, que es un vándalo, que es una cosa mala, un mal hábito aprendido de occidente, y buscan una cura para que los transforme y los vuelva heterosexuales", cuenta.

De hecho, una de las últimas veces que Qiang intentó acudir a las autoridades fue tras encontrar que en algunos libros de texto todavía contemplan a la homosexualidad como una enfermedad. Intentó hacer una reclamación, pero no encontró dónde.

Según constató Efe, el Gobierno de Shanghái, una de las ciudades más occidentalizadas y modernas del país, carece de un departamento destinado a esos temas.

Para Qiang, la falta de información instigada por las autoridades es la culpable de que este colectivo siga estigmatizado. "La falta de información es el principal problema. Hay que hacer más trabajo de educación, tenemos que hacer que más gente conozca la información correcta sobre la homosexualidad", explica.

Aunque suelen recibir presiones del Gobierno para saber acerca de sus actuaciones, "la mayoría de las veces podemos hacer nuestro trabajo", cuenta, aunque "no recibimos nada de dinero del Gobierno" sino que "nuestros fondos son de personas individuales".

Para Qiang, lo más importante es trabajar con las familias de los LGTB para que entiendan cómo se sienten sus hijos. De hecho, hace unos días, la Pflag (una organización con unos 120.000 miembros) celebró su décima conferencia y las familias fueron su tema central.

Fueron invitadas a convivir en un viaje en crucero entre Shanghái y Sasebo (Japón) y durante cuatro días compartieron vivencias y escucharon testimonios de expertos y de los propios familiares, quienes explicaron su proceso de aceptación.

"Tenemos a muchos padres que ya lo han aceptado así que pueden compartir sus experiencias, contar sus historias y hacer que los padres se vean los unos a los otros y, escuchando a otros, cambian sus mentes y la aceptación es más sencilla", comenta.

En el barco se celebraron además las simbólicas bodas de seis parejas gais, una de lesbianas, y dos transgénero, en la que, según Qiang, fue la primera ceremonia múltiple celebrada en China entre parejas LGTB.

Todo ello varias semanas después del histórico fallo de la Corte Suprema de Taiwán, que el pasado 28 de mayo declaró inconstitucionales las restricciones legales a las uniones entre personas del mismo sexo. Así, en el plazo máximo de dos años los miembros LGTB de la isla podrán casarse libremente.

"Creo que es muy importante para los LGTB. Ellos quieren tener una ceremonia con sus nervios y con sus familiares (...). Queremos que la sociedad sepa que queremos casarnos y que hoy no tenemos los mismos derechos", cuenta. EFE