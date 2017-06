El Gobierno de May descarta un "gran pacto" de coalición con el DUP

Londres, 11 jun (EFE).- El Gobierno conservador de la primera ministra británica, Theresa May, espera obtener el apoyo del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) en votaciones sobre economía y seguridad, pero descarta un gran pacto de coalición, afirmó hoy el ministro de Defensa, Michael Fallon.

"No estamos en un Gobierno con el DUP, no estamos en una coalición con ellos. Nos van a apoyar en los grandes asuntos económicos y de seguridad cruciales que afronta este país", afirmó Fallon a la BBC al ser cuestionado sobre la ideología de los protestantes, contrarios al aborto y el matrimonio homosexual.

"No estamos de acuerdo, y no tenemos por qué estar de acuerdo, con algunos de sus puntos de vista en ciertos asuntos sociales. Yo, personalmente, no lo estoy", destacó el titular de Defensa.

Tanto el DUP como Downing Street, el despacho oficial de la primera ministra, han señalado que continúa el diálogo para llegar a un acuerdo que permita a los conservadores obtener apoyos puntuales en el Parlamento tras haber perdido la mayoría absoluta en las urnas.

Fuentes del partido norirlandés afirmaron a la agencia local PA que la líder de los unionistas, Arlene Foster, tiene previsto reunirse el martes con May en Londres para tratar de cerrar el acuerdo.

"Ayer mantuvimos un diálogo muy positivo con el Partido Conservador en relación a cómo podemos respaldarles para formar un Gobierno nacional que brindaría estabilidad a la nación. Esas negociaciones continúan", señaló Foster a la cadena "Sky News".

El ministro de Defensa, que fue confirmado en su puesto por May pocas horas después de conocerse el resultado electoral, dijo que el golpe que ha sufrido la primera ministra en las urnas la obligará, a partir de ahora, a tomar decisiones de manera más "colectiva".

Fallon dio la bienvenida a la dimisión de dos de los asesores más cercanos de May, los jefes de personal Nick Timothy y Fiona Hill, que presentaron el sábado su renuncia tras recibir críticas por el férreo control que ejercían sobre los ministros y el resto del gabinete de Gobierno.

"Claramente, un gobierno en minoría requiere una actitud distinta. Ya hemos visto algunos cambios de personal en Downing Street. Yo les doy la bienvenida, por supuesto", dijo el ministro.

"Vamos a ver, espero, una toma de decisiones más colectiva en el gabinete. Yo y otros colegas se lo hemos dejado claro a ella (May). Creo que también veremos como ella quiere trabajar más de cerca con el grupo parlamentario", afirmó Fallon. EFE