El Gobierno venezolano posterga anuncios de fijación de precios a productos

El Gobierno venezolano postergó los anuncios que tenía previsto hacer sobre la fijación de los precios a diferentes productos del país, como parte del llamado "plan 50", con el que busca darle un "punto de estabilidad" a la economía afectada por una severa crisis e hiperinflación.



A través de un breve comunicado, el Ministerio de Comunicación notificó que la convocatoria a cargo del vicepresidente del Área Económica y ministro de Industrias Básicas, Tareck el Aissami, para dar a conocer esta información quedó "suspendida", sin ofrecer más detalles. El ministerio que dirige El Aissami solo difundió una nota de prensa en la que se informa que, en el marco de la ocupación de mercados populares anunciada el pasado 20 de junio, lograron "reducir en más de 130 % el precio de los productos" en el mercado mayorista de Coche, uno de los más visitados de Caracas.



El viernes el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había señalado que El Aissami haría anuncios hoy acerca de los llamados "precios acordados" tras "tres semanas de intensas conversaciones" con los distintos sectores de la economía.



Sin embargo, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), que rechaza esta medida debido a que en el país los precios suben en cuestión de horas debido a la hiperinflación, había señalado esta semana que el Gobierno no se había reunido con todos los sectores. Esto fue reiterado a Efe por el primer vicepresidente de la principal patronal venezolana, Fedecámaras, Ricardo Cussano, que también expresó su rechazo a la idea de fijar los precios ya que con eso "no se va a solucionar la escasez (de productos) ni muchísimo menos la hiperinflación".



Cussano dijo además que desconocía el motivo por el que el Gobierno no hizo los anuncios , pero que "en todo caso lo que no es menos cierto es que en ninguna de las reuniones que se han dado se han tomado decisiones de carácter sistémico y estructural". No es la primera vez que los Gobiernos que mantienen en pie a la llamada revolución bolivariana que instauró el fallecido Hugo Chávez (1999-2013) intentan fijar los precios y esto ha sucedido, además, en el marco de un control de cambio que se instauró en 2003 y aún se mantiene bajo esquemas que han variado y a los que pocos tienen acceso.



El último anuncio de fijación de precios, antes del que se piensa implementar ahora, fue realizado en septiembre del año pasado, exactamente para 50 productos entre los que destacaba la leche, la mortadela, el pan, el pescado, la pasta, el pollo, el aceite y productos como el jabón. En esa oportunidad, Maduro pidió a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) evaluar la llamada Ley de Precios Justos, que posteriormente fue aprobada, una norma con la que ya ha advertido a supermercados que tomará "medidas radicales" si la incumplen.



Los empresarios han criticado todos los controles que los Gobiernos de Chávez, y ahora de Maduro, han intentado poner a la economía y que aseguran han llevado a la ruina del país, pues recuerdan que cada vez que se hacen estos anuncios hay mayor escasez de productos.