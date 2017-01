El grafitero opositor cubano El Sexto espera viajar este viernes a EE.UU.

La Habana, 27 ene (EFE).- El grafitero disidente cubano Danilo Maldonado, "El Sexto", espera viajar hoy a EE.UU tras recibir el visto bueno por parte de las autoridades de la isla, que previamente le impidieron salir del país debido a una denuncia impuesta contra él por su exmujer.

Maldonado confirmó a Efe que en la mañana de este viernes agentes de la policía le aseguraron que "le habían levantado la regulación" que le impedía salir, por lo que espera poder "al fin viajar hoy mismo a Miami".

El grafitero fue liberado el pasado sábado de una prisión de máxima seguridad en las afueras de La Habana, donde fue trasladado días después de su detención la noche de la muerte del líder cubano Fidel Castro, el pasado 25 de noviembre, por pintar "Se fue" en las fachadas de edificios del centro de la capital cubana.

Tras su excarcelación, "El Sexto" tenía previsto viajar a Miami al día siguiente para reunirse allí con su prometida, Alexandra Martínez, una periodista cubanoamericana.

Pero fue detenido en el aeropuerto debido a una denuncia de su ex esposa, Alexandra Sagaro, una reclamación sobre la que el artista no sabía nada y cuyo contenido no ha trascendido.

Maldonado y Sagaro llevan divorciados más de dos años y según fuentes familiares esta no le deja ver a la hija de ambos, de 3 años, desde hace más de un año a pesar de que hay una sentencia que establece que su padre tiene derecho a visitarla.

"El Sexto", de 33 años, ya estuvo preso -sin juicio y acusado de desacato- durante diez meses por pintar, en diciembre de 2014, las palabras "Raúl" y "Fidel" sobre los lomos de dos cerdos vivos como parte de una acción artística callejera con el título "Rebelión en la Granja", homónimo a la novela satírica del escritor británico George Orwell.

En una entrevista con Efe horas después de su liberación, se refirió a las "condiciones infrahumanas" y la "tremenda falta de higiene" de la celda en la que estuvo retenido, y subrayó que a pesar de todo "va a seguir haciendo arte hasta el día de su muerte". "Yo sentí que (el tiempo en prisión) fue una eternidad, porque fue un maltrato psicológico, un maltrato físico, que en cualquier momento supuestamente te podían fusilar", dijo Maldonado, al que Amnistía Internacional consideró preso de conciencia.

Danilo Maldonado obtuvo el Premio Internacional Václav Havel a la disidencia creativa, otorgado por la organización Human Rights Foundation, y es colaborador habitual del foro crítico Estado de Sats, ligado a grupos opositores.

Por su parte el Gobierno cubano considera a los opositores "contrarrevolucionarios" y "mercenarios". EFE