El Laborismo suspende a un diputado por supuesto acoso sexual

Londres, 3 nov (EFE).- El Laborismo británico ha suspendido al diputado Kelvin Hopkins por un supuesto caso de acoso sexual a una activista del partido, informó hoy la formación de la oposición en medio de una polémica sobre este tipo de casos entre políticos.

La activista Eva Etemadzadeh reveló hoy a los medios que hizo la denuncia contra Hopkins, cuyas circunstancias no han sido reveladas, hace dos años pero que el asunto fue atendido en su día en forma interna ya que el partido se limitó a llamarle la atención.

Sin embargo, tras el escándalo sobre denuncias de acoso que salpican a varios políticos, el Laborismo comunicó hoy que Hopkins, diputado por la circunscripción de Luton North (al norte de Londres), ha sido suspendido mientras se investiga el caso.

Hopkins entro en el gabinete "en la sombra" del Laborismo en junio de 2016, después de que se presentase esa denuncia de acoso, según informan hoy los medios de fuentes laboristas.

Etemadzadeh indicó a la BBC que le causó sorpresa saber que en su día el diputado fue promocionado al "gabinete" del partido a pesar de que había sido denunciado por conducta inapropiada.

"Me quedé conmocionada de saber que le promocionaron después. Estoy desilusionada con el partido, no solo por no hacer nada, sino por promocionarle después", agregó la activista.

Esta suspensión sale a la luz en medio de varios casos de políticos denunciados por actitudes inapropiadas, como ha sido el del exministro de Defensa Michael Fallon, quien dimitió el miércoles después de que una periodista -Julia Hartley-Brewer- revelase que le puso la mano en una rodilla en 2002 durante una cena.

Hoy, los tabloides "The Sun" y "Daily Mail" informan de que la líder del grupo parlamentario conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, presentó una queja al Gobierno sobre Fallon, al que le acusa de haberle hecho un comentario "obsceno" hace más de cinco años, si bien el político "tory" ha negado "categóricamente" ese incidente.

Esas nuevas alegaciones ocurrieron, según los medios, entre 2010 y 2012 cuando este político y Leadsom eran miembros del Comité del Tesoro de los Comunes, pero la diputada decidió denunciar este caso ante el Gobierno de Theresa May a principios de esta misma semana.

En los últimos días, los medios locales han destapado decenas de casos de supuestos abusos de carácter sexual cometidos por diputados y políticos de todos los partidos del país. EFE

