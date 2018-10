El Leicester City confirma la muerte de su dueño y otras cuatro personas

El dueño del Leicester City, el tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, y otras cuatro personas han fallecido como consecuencia del accidente sufrido este sábado por el helicóptero del club, confirmó este domingo la entidad.



"Nuestros pensamientos, en estos momentos de pérdida inexplicable, están con la familia Srivaddhanaprabha y las familias de los que estaban a bordo", señaló el club inglés en un comunicado.



El aparato se estrelló poco después de despegar desde el mismo césped del King Power Stadium, donde este sábado el Leicester disputó un partido de la liga inglesa contra el West Ham (1-1).



Cuando "los Zorros" juegan en casa, Srivaddhanaprabha, de 61 años, tenía la costumbre de llegar y abandonar el campo en su helicóptero, del tipo Agusta Westland 169.



"El mundo ha perdido a una gran persona con la muerte de Vichai. Un hombre amable, generoso, un hombre cuya vida se caracterizó por el amor hacia su familia y hacia aquellos a los que lideró con éxito", destacó la nota del Leicester City.



El club se declaró "conmovido" por la "increíble respuesta de la familia del fútbol", a través de "mensajes de apoyo y solidaridad", que se "agradecen profundamente en estos momentos difíciles".



La entidad pondrá a disposición de la ciudadanía un libro de condolencias a partir del próximo martes en el King Power Stadium para todos aquellos que "quieran presentar sus respetos".



"Bajo su liderazgo, el Leicester City era una familia. Es una familia que llorará su muerte y mantendrá su visión sobre este club, que será ahora su legado", agregó la nota, en referencia a la herencia que deja Srivaddhanaprabha tras ocho años al frente.



El comunicado confirmó que a bordo del helicóptero siniestrado viajaban cinco personas (Srivaddhanaprabha, el piloto, dos miembros del club y un pasajero): "Ninguno sobrevivió", lamentó.



Antes de conocerse detalles del accidente, la Policía de Leicestershire informó de que sigue investigando sus circunstancias, unas pesquisas que podrían prolongarse "durante los próximos días".



Desde primeras horas de hoy, cientos de personas se ha acercado al estadio del Leicester para depositar flores, velas y mensajes de ánimo, en unas muestras que de solidaridad que se han extendido a un gran número de futbolistas, clubes y deportistas de todo el mundo.



El entrenador del Leicester City, el francés Claude Puel, ha afirmado que está "bien", pero "muy triste".



"Es una tragedia para el club. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias", dijo el técnico a la cadena Radio France.



El portero titular del equipo, el danés Kasper Schmeichel, declaró estar "devastado y con el corazón roto", al tiempo que recordó el "enorme interés" que siempre mostró Srivaddhanaprabha y su familia "por este club" y la ciudad de Leicester.



"No he conocido nunca un hombre como tú. Tan trabajador, dedicado, apasionado, amable y generoso hasta el extremo. Llegaste a todo el mundo. Da igual quien fuera, siempre tuviste tiempo para todos. Siempre te admiré como líder, como padre y como hombre", confesó el meta, quien presenció anoche el accidente.



El delantero del Liverpool Mohamed Salah también dedicó sus oraciones a las familias y amigos de los fallecidos: "Es un día verdaderamente triste para el fútbol".



A través de su consejero delegado, Richard Scudamore, la "Premier League", máxima categoría del fútbol inglés, en la que militaba el Leicester City, expresó sus condolencias y elogió el papel desempeñado por el magnate tailandés en este país.



"Vichai era un caballero que honró este juego con su civismo y encanto y se le echará mucho de menos. Su impacto en el Leicester, el fútbol y la ciudad, será recordado para siempre", opinó el directivo.



Desde que se conoció la noticia del accidente, decenas de personas se han acercado al estadio de "los Zorros" para depositar flores, velas y mensajes de ánimo.



"Estáis en nuestros pensamientos" , decían algunas tarjetas depositadas en un memorial improvisado junto a los tornos de las entradas 54 y 57 del estadio, que poco a poco se va llenado con flores y otros objetos relacionados con este club, como una fotografía de un zorro y multitud de bufandas azules.



Otro seguidor dejó un cuadro del dios elefante Ganesha, una las deidades más populares de la religión hindú, a la que se reza antes de comenzar algo nuevo, un viaje, un trabajo o al casarse.



El exjugador del Leicester City Matt Piper indicó hoy que estuvo ayer en el partido ante el West Ham y que vio a Srivaddhanaprabha en el palco del estadio.



"Es el día más negro de nuestro club (...) Solo podemos recordar ahora todas las cosas buenas que hacen (el dueño y su hijo) por el equipo, como cuando cada día que hay partido reparten gratis empanadas, cerveza, pasteles, camisetas. Son un ejemplo para los otros propietarios de clubes", declaró Piper.



El exfutbolista recordó que Srivaddhanaprabha, a través de su compañía King Power, mantiene una "conexión especial" no solo con los seguidores, sino con toda la ciudad de Leicester, donde colabora con diferentes organizaciones humanitarias y con hospitales.



El empresario tailandés compró el Leicester en agosto de 2010 por 39 millones de libras, cuando se encontraba en la segunda división de fútbol inglés.



El magnate de los "Duty free" aeroportuarios tiene una fortuna personal de casi 3.000 millones de euros y la revista especializada Forbes le sitúa entre los siete hombres más ricos de Tailandia.



Bajo su presidencia, el modesto Leicester ascendió a la Premier, la máxima categoría del fútbol inglés, y llegó a ganarla en la temporada 2015-2016, una hazaña que impactó al mundo del balón.