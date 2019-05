El mayor perdedor del Brexit es el Reino Unido: exministro de exteriores de España

Este 24 de mayo, la primera ministra británica Theresa May anunció su intención de dimitir como líder del Partido Conservador el próximo 7 de junio. Sin embargo, permanecerá en su cargo hasta la elección de su sucesor.

En medio de su declaración oficial, ofrecida ante las cámaras de televisión al frente de la famosa puerta negra del número 10 de Downing Street –su residencia oficial en Londres–, May ha dicho que siempre “lamentará profundamente” no haber podido ejecutar el Brexit. Además, aseguró: “lo intenté tres veces (pero) no fui capaz”.

Ante este panorama, el principal aspirante a suceder a May es Boris Johnson, quien destacó el “digno discurso” de May y su “estoico servicio” a su formación y al Reino Unido. Por su parte, los principales líderes europeos han reaccionado con cautela a la noticia, recordando que el acuerdo alcanzado entre Londres y los 27 socios de la Unión Europea (UE) sigue sobre la mesa.

En diálogo con La W, José Manuel García-Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español y una de las voces más críticas con la gestión británica del Brexit, hizo un análisis de la salida de May y concluyó que “el Reino Unido realmente nunca estuvo en la UE”.

García-Margallo, quien en el pasado consideró que “Theresa May y David Cameron son los peores primeros ministros de la historia de Inglaterra”, también advirtió que no parece que se vaya ofrecer un segundo referendo.

Por su parte, el Gobierno español ha señalado que la dimisión de May es una “mala noticia” y que permite anticipar “un periodo de dificultades” en la UE y que augura que habrá un “Brexit duro casi imposible de frenar”.

