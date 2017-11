El nuevo documental medioambiental de Al Gore clausura el Festival de Tokio

Tokio, 3 nov (EFE).- El documental medioambiental "Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca", del exvicepresidente de EEUU y activista Al Gore, clausuró hoy el Festival Internacional de Cine de Tokio, que en su 30 aniversario puso así el foco en el cambio climático.

En su intervención en la ceremonia de clausura, Gore agradeció el "gran honor y privilegio" que supone poner el broche de oro al festival y expresó su deseo de que, además de disfrutar la cinta, el público "también la vea y sienta como un desafío personal para convertirse en parte de la solución a la crisis climática".

Gore (Washington D.C., 1948) fue presentado en el escenario por el actor estadounidense y su amigo desde hace más de medio siglo Tommy Lee Jones, miembro del jurado, con quien se fundió en un abrazo.

"Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca" (An Inconvenient Sequel: Truth or Power) es la continuación, once años después, del famoso documental protagonizado por Gore que defiende que la lucha contra el cambio climático ha dejado de ser un asunto únicamente político.

"Nosotros (los seres humanos) somos los responsables de este cambio, pero también está en nosotros solucionar esto", dijo, por su parte, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, quien felicitó a Gore por volver a la carga una década después.

El del estadounidense fue el último de los cerca de 1.000 títulos que se proyectaron durante el Festival de Tokio, por el que este año pasaron más de 188.000 espectadores, según datos de la organización.

La cita nipona del cine otorgó este año su Gran Premio al drama "Grain", del cineasta turco Semih Kaplanoglu, una cinta que narra el viaje de un profesor por encontrar un grano que salve a la Humanidad en un mundo que se enfrenta a una aguda escasez de alimentos.

El galardón a Mejor Director fue a parar a manos del singapurense Edmund Yeo por AQÉRAT (We the Dead), la historia de una joven que ante los problemas económicos, recurre al tráfico de personas para llegar a fin de mes; mientras que el Premio Especial del Jurado fue para "Crater", de los italianos Silvia Luzi y Luca Bellino.

La intérprete francesa Adeline D'Hermy se llevó el premio a Mejor Actriz por su papel en "Maryline" y el chino Duan Yihong, el de Mejor Actor por "The Looming Storm".

El compositor japonés Ryuichi Sakamato, responsable del apartado musical de obras como "The Last Emperor" (El último emperador), "The Revenant" (El Renacido) o "Tacones Lejanos", también se encontró este año entre los galardonados, en su caso del premio Samurai, que lleva cuatro años reconociendo la labor de cineastas veteranos. EFE

mra/mr

|Q:ACE:es-ES:01005001:Arte, cultura y espectáculos:Cine:Festival de