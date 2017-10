El partido más antiguo de Venezuela no participará en comicios municipales El partido opositor Acción Democrática (AD), el más antiguo de Venezuela y liderado por el expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup, anunció hoy su decisión de no participar en las elecciones municipales convocadas para el mes de diciembre, tras considerar que no se dan las condiciones adecuadas.