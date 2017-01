El Quijote cabalga con las Quijotas en Bangladesh

Azad Majumder

Dacca, 22 ene (EFE) - Con un enfoque creativo y distinto convertido en vehículo de acercamiento cultural y homenaje a la mujer de Bangladesh, el Quijote ha encontrada una forma diferente de presentarse en este país asiático y hacer partícipe a la población local del símbolo que representa, hacerlo con las "Quijotas".

"Quijotas en Bangladesh" es una exposición fotográfica virtual que se puede ver en internet con la que la Embajada de España en Bangladesh y la Fundación Bengal han tratado de aproximar la figura cervantina al público bangladeshí desde un ángulo distinto: el de destacar a mujeres idealistas en este país de 160 millones de habitantes con un 90 % de musulmanes.

Con una postgrado en contabilidad, un puesto de funcionaria del Estado seguro y una familia feliz, lo más normal hubiera sido que Nishat Majumder se dedicara a tener una vida normal y apacible, pero esta mujer de poco más de 30 años no estaba dispuesta a dejarse arrastrar por la corriente.

Un 9 de abril de 2013, Nishat comenzó una aventura desde Katmandú al campo base del Everest que acabaría con ella convirtiéndose en la primera mujer de Bangladesh en colocar la bandera de su país en la cima de la montaña más alta del mundo.

"Es bonito ser catalogada como una Quijota en Bangladesh", indicó a Efe Nishat.

"No sabía nada del Quijote hasta que me llamaron. Cuando conocí los detalles me sentí entusiasmada", dijo.

La embajada de España en Bangladesh y la Fundación Bengal rinden homenaje a Nishat y a otras nueve mujeres del país asiático como "Quijotas" en esta exposición que forma parte de las actividades para recordar el aniversario 400 de la muerte de Miguel de Cervantes, reconocido como el escritor más importante en español y uno de los genios fundamentales de la literatura universal.

"Para hacer entender al público bangladeshí quién fue el personaje, hemos seleccionado a ejemplos de heroínas aventureras, a la búsqueda de un ideal, a la defensa de los más desprotegidos, a la búsqueda de un sueño, muchas veces venciendo las reticencias y presiones del entorno", indicó a Efe Alejandra López García, encargada de negocios de la Embajada de España en Bangladesh.

En la lista de luchadoras imposibles está también Amena Begum, ama de casa, madre de tres hijos y pastora de un rebaño de 20 cabras con el que sostiene a su familia también forma parte de la lista de Quijotas en representación de miles de mujeres que día a día luchan por salir adelante de manera anónima.

También aparece el rostro de Kohinoor Yeasmin, jefa de la organización no gubernamental Tarango, que emplea a 12.000 mujeres de diferentes áreas del país para producir artesanía popular, y Nazma Akter, que dedicó 27 años de su vida a la causa de las trabajadoras del sector textil.

La capitana del equipo sub16 de fútbol, Krishna Rani Sarker; la ambientalista Syeda Rizwana Hasan; la entrenadora de criquet Parvin Nasima Nahar, y la primera fotógrafa profesional Syeda Khanam, pasean por una exposición que cierran la artista Begum Lipi y Shahana Afroz, miembro de la Autoridad Reguladora de la Energía Atómica.

"En medio de la crisis rohinyá y los insurgentes, queríamos destacar los aspectos positivos de Bangladesh a través de esta iniciativa", indicó la diplomática, en alusión a la crisis migratoria de los rohinyá, una minoría musulmana no reconocida en Birmania como nacional y que tampoco es aceptada en Bangladesh.

La diplomático destacó cada una de estas mujeres "tiene una historia extraordinaria detrás y todas ellas han contribuido de manera importante al desarrollo de la sociedad".

"Son el lado bonito de Bangladesh", añadió.EFE

