Elsa Leromain habla sobre reacción de los mercados a una votación negativa del Brexit

En diálogo con La W Radio, la doctora Elsa Leromain, del Centro de estudios económicos de la London School Economics expuso los posibles impactos que tendrá sobre los mercados y la economía británica la eventual derrota de Theresa May y el acuerdo con Bruselas para la salida británica de la UE.

Para la experta, aunque la tendencia indica una victoria opositora en favor de los europeístas, que significaría la no ratificación del acuerdo Londres - Bruselas, es dificil predecir que pasará el próximo martes cuando el Parlamento Británico adelante la votación.

Sin embargo, Leromain cree que ante el eventual escenario, el impacto sobre la economía Británica sería significativo, prediciendo la baja en las acciones de las empresas británicas.

Sobre los rumores que señalan que ante un eventual no acuerdo el Reino Unido podría sufrir impactos en materia de suministro de medicamentos y alimentos, la experta afirmó que podría ser cierto en tanto se retrasaría el ingreso de algunos suministros debido a la complejización de las relaciones comerciales y de cooperación, sobre todo en virtud del cambio de la situación aduanera, pues con la salida del pacto comunitario, estos controles tendrían que fortalecerse. Esto, generando posibles traumatismos, hasta que se definan nuevos tratados y acuerdos entre Londres y la UE.

Sobre el sistema financiero que entraría a operar en el Reino Unido, sea o no aprobado el acuerdo para el brexit, la experta afirmó que los dos escenarios serían diferentes en tanto de ser aprobado el acuerdo pactado por May, este ya tiene estípulado el sistema de relacionamiento de los británicos con el sistema fianciero Europeo; caso contrario si no es aprobado, lo cual de nuevo generaría cierta incertidumbre en el relacionamiento en tanto no se llegue a un pronto pacto que reglamente dicha interacción.

Sobre una visión a largo plazo, para la experta, si bien es dificil poder hacer un pronóstico, el brexit y sus efectos podrían analizarse desde ya, basado en lo suscedido a raiz del mismo proceso político a través del cual se decidió.

Dice que hasta el momento, la economía Británica se ha visto afectada en los espacios microeconómicos, donde el donde los costos de vida se han visto tangiblemente incrementados.

En el espacio macroeconómico, el impacto se ha visto a través de la variación en la inversión extranjera, y la reducción de los presupuestos empresariales con fines de capacitación de sus empleados.

