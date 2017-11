Emiratos Árabes Unidos pide a sus ciudadanos que no viajen al Líbano Emiratos Árabes Unidos (EAU) se sumó hoy a Arabia Saudí y Kuwait al pedir a sus ciudadanos que no viajen al Líbano, aunque no les ordenó que abandonen el país, debido a la crisis de Gobierno creada por la dimisión del primer ministro Saad Hariri.