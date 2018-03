En 43 países ya se ha concluido jornada electoral legislativa

Mientras el último puesto electoral ubicado en Alaska inicia su jornada, a las 11 de la mañana hora de Colombia; a esa misma hora 43 países de Europa, África y Oceanía ya habían concluido su jornada electoral.

Por primera vez se habilitó un punto de votación en Alaska con un potencial electoral de 70 personas; será el último cerrar a las 7:00 pm. Hora de Colombia.

El primer puesto en concluir con la jornada electoral fue el de Auckland (Nueva Zelanda); a las 10:00 p.m., hora de Colombia, del sábado 10 de marzo. Posteriormente, fueron los puestos ubicados en Australia, Corea del Sur y Japón, a las 2:00 de la mañana; República de Filipinas, Malasia, República de Singapur y China, a las 3:00 a.m.; Vietnam, Indonesia y Tailandia, cerraron a las 4:00 de la mañana; India a las 5:30 a.m.; Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán, a las 7:00 a.m.; Kenia, Turquía y Rusia, a las 8:00 a.m.; Líbano, Sudáfrica, Chipre, Egipto, Grecia, Finlandia e Israel, a las 9:00 a.m.; Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia, Luxenmburgo, Noruega, Polonia, Suecia y Suiza a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana cerraron los puestos ubicados en Ghana, Marruecos, Portugal, Inglaterra e Irlanda.

El país en el que más han votado es Venezuela seguido de Estados Unidos; el que menos han votado Finlandia.

Para monitorear en tiempo real la jornada electoral, que se inició en el exterior desde el domingo 4 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores instaló una sala de coordinación para el proceso electoral que funciona que ha funcionado durante 24 horas y todos los días de esta semana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado en coordinación con la Procuraduría General de la Nación para garantizar que la jornada democrática transcurra dentro de los principios legales y de transparencia. Al momento se han hecho 12 reportes a Procuraduría a través de videoconferencia.

A través del Centro Integral de Atención al Ciudadano de la Cancillería se han recibido 2.151 solicitudes de información sobre las elecciones al Congreso; lo que más han consultado los colombianos en el exterior es sobre la preinscripción de la cédula, 773 solicitudes. También se ha contestado 688 colombianos en el exterior han preguntado por el lugar de votación y en tercer lugar, se han contestado 287 interacciones sobre información del desarrollo de las elecciones.

El potencial electoral para este domingo de colombianos en el exterior es de 720.259 personas; hoy se encuentran instaladas 1.175 mesas en 234 puestos de votación en 69 países.