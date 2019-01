En Barcelona no nos dieron las herramientas para tener una justa competencia: López El fundador de la Asociación de Taxistas Latinos Unidos expuso que no pueden competir con una multinacional que no tiene regulación y puede regalar su servicio si quiere.

De acuerdo con las votaciones que se hicieron me siento muy decepcionado porque de 14.000 posibles votantes solo participaron el 35%: fundador de la asociación de taxistas latinos unidos, Giovanny López. Foto: Getty Images