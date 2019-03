En febrero fueron asesinados 246 civiles en Siria

Un informe de la Red de Derechos Humanos de Siria (SNHR) indicó que en febrero de 2019 la guerra civil en ese país dejó 246 víctimas mortales civiles en manos de los grupos enfrentados en el país.



En el informe de la red se informó que el régimen de Bashar al-Assad asesinó a 108 civiles el mes pasado, de los cuales 31 eran niños y 17 mujeres.



La organización terrorista del YPG/PKK, que usa el nombre de las Fuerzas Democráticas Sirias, asesinó a 18 civiles, incluidos cuatro niños y cuatro mujeres.



Los ataques de las fuerzas de la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, mataron 17 civiles, incluidos cuatro niños y cuatro mujeres.



La organización terrorista Daesh asesinó a 21 civiles, incluidos dos niños y tres mujeres, mientras que los opositores militares y los grupos armados en contra del régimen habrían matado a cinco civiles, de los cuales dos eran niños.



Otras partes no identificadas dejaron 77 civiles muertos, incluidos 11 niños y 22 mujeres.



Entre los muertos se encontraron cinco trabajadores de la salud, mientras otras tres personas fueron asesinadas por el régimen. Una de ellas pertenecía a las fuerzas de la coalición, la segunda era un trabajador de la salud y la tercera no fue identificada.



El informe también señaló que 29 personas fueron torturadas el mes pasado.



Se logró determinar que las fuerzas del régimen mataron 26 personas mediante tortura, las cuales pertenecían a opositores militares, a la organización terrorista YPG/PKK y a grupos no identificados.