En medio de la fiesta también hay un lugar para acoger a los que sufren

Fernando Prieto Arellano

Tel Aviv, 10 jun (EFE).- Mientras Tel Aviv vive en un ambiente de fiesta la celebración de la Semana del Orgullo Gay 2017, la misma ciudad es el lugar donde se erige "La Casa de la Libertad", un centro de acogida para menores LGBT que han huido de sus hogares por miedo a las represalias ante su condición sexual.

Situada en el sur de la ciudad, en una zona de clase obrera, "La Casa de la Libertad" acoge a 40 jóvenes de ambos sexos, de entre 13 y 18 años de edad, que han llegado hasta este lugar tras abandonar su entorno natural a causa de los problemas que sufrían, y que en algunos casos eran de tal gravedad que su vida corría peligro.

En el centro, un modesto edificio de dos plantas con un corazón con los colores del arcoiris clavado en la puerta de entrada, "hay chicos de todas las procedencias; judíos, cristianos y musulmanes; árabes e israelíes; de entornos abiertos y de entornos muy conservadores", comenta a un grupo de periodistas una de las monitoras.

"Judíos, cristianos y musulmanes comparten la misma realidad en este sentido", afirma, y explica que la mayoría del personal que atiende el centro es también LGBT.

Éste es el único de todo Israel dedicado a los menores LGBT, con sus propias especificidades y sin menoscabo alguno de su identidad, agrega.

"Muchas veces la realidad de sus familias es muy complicada. No aceptan que el chico o la chica no sean -o no quieran ser- un chico o una chica y se presentan entonces unos problemas muy serios, que le obligan prácticamente a escapar", comenta la citada monitora.

A estos chicos no les queda más opción que elegir entre este centro o la calle, y cuando llaman a la puerta pidiendo ayuda vienen prácticamente con lo puesto y en una situación anímica y psicológica muy delicada.

De inmediato, un trabajador social se reúne con el recién llegado y con la ayuda de otros consejeros intenta tranquilizarlo y darle una sensación de seguridad.

Obviamente, indica la monitora, al ser menores es necesario ponerse en contacto con sus familias para informarles del paradero de los muchachos.

Una vez hecho esto, se mantiene una conversación con los padres para intentar averiguar cuál es la situación real del menor en su entorno familiar, escolar y social.

Para que el menor pueda quedarse en el centro (financiado en un 80 por ciento con fondos públicos y el resto por aportaciones de particulares), los padres deben firmar un documento autorizándolo.

En caso contrario, se intenta profundizar en cuáles son las auténticas circunstancias en las que ese chico se ha desenvuelto y, sobre todo, si existe algún riesgo para él en caso de ser devuelto a su familia, explica la monitora.

"En ocasiones, los padres se dan cuenta de que aquí el chico se encuentra mejor, más integrado y más cómodo que en su ambiente familiar, aunque no siempre sucede esto", señala la trabajadora.

Y afirma que "para muchos de estos chicos ésta es la primera vez en sus vida en que son tratados como de verdad quieren, sobre todo en el caso de los trans", que sufren un rechazo muy severo por algunas comunidades de Israel, como los árabes o los judíos ultraortodoxos, ambas hostiles a todo lo que tenga que ver con el mundo LGBT.

Un caso conocido es el de Yaakov Ariel, rabino jefe de la localidad de Ramat Gan, adyacente a Tel Aviv, que declaró a los medios que los homosexuales son "pervertidos" que "han perdido la normalidad", y también de ser "discapacitados y predadores que sufren un problema real que debe solucionarse con tratamientos psicológicos y farmacológicos".

De hecho, en Israel aún existen organizaciones que ofrecen terapias que pretenden lograr cambiar la orientación sexual.

La Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI), denuncia que el colectivo LGBT "aún afronta numerosas formas de discriminación por las autoridades y el sector privado. Hombres y mujeres LGBT, y particularmente los transgénero, experimentan discriminación en el empleo y servicios sanitarios y son objeto frecuente de violencia verbal y física".

Aguda, el grupo más antiguo de Israel dedicado a lograr seguridad e igualdad de derechos para esta comunidad, cifra en unos 500 los ataques violentos y de odio homofóbicos al año detectados, aunque señala que hay muchos más de los que no se tiene conocimiento.

La semana del Orgullo, como en otros lugares, tiene un tinte festivo pero no deja de lado su principal objetivo: la reivindicación de los derechos de un colectivo aún muy discriminado. EFE