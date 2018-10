En Panamá también cancelan concierto de la banda Marduk

El concierto que la banda sueca de black metal "Marduk" tenía previsto dar el próximo sábado en Ciudad de Panamá, no podrá realizarse porque esta agrupación musical no ha presentado la documentación para la solicitud del permiso de trabajo en el país centroamericano.



A la fecha, la banda Marduk, cuya presentación era rechazada por sectores conservadores en Panamá, que la califican como satánica, no ha presentado la documentación para el permiso, cuya solicitud debe ser tramitada por los artistas internacionales con 20 días hábiles de anticipación.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó en un comunicado que "por las razones antes expuestas, esta entidad comunica que no se han presentado permisos a favor de esta banda, ni mucho menos autorizado".



En razón de ello, Marduk "no podrá realizar la presentación programada, según sus redes sociales, para el sábado 6 de octubre" próximo en la discoteca Hangar 18 de la capital, indicó la entidad de Trabajo.

En Panamá, Marduk también había recibido críticas por supuestamente haber alterado los símbolos patrios, específicamente el Escudo Nacional del país, para promover su concierto.

La agrupación sueca también había sufrido en días pasados la cancelación de otro de sus conciertos, previsto para el 3 de octubre en Bogotá, donde la razón alegada por las autoridades era el imcumplimiento de obligaciones legales por parte del establecimiento donde tocaría la polémica banda.

En Colombia, la presentación de la banda también había despertado rechazo por parte de sectores religiosos y conservadores al considerar que incitaban al satanismo.

La banda Marduk no tocará en Bogotá. Después de un operativo en el establecimiento en el que iba a tocar, éste es sellado por incumplimiento de la ley 1801 de 2016. pic.twitter.com/UTU8ZXVlW6 — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 28 de septiembre de 2018

Por su parte, el veto en Guatemala estuvo a cargo del mismo Congreso, los diputados realizaron una votación, decidiendo restringir su el ingreso de los músicos al país tras señalar sus canciones como 'inmorales' y 'satánicas' de sus canciones.