En Venezuela la corrupción es impune: ex ministro de Finanzas de Hugo Chávez Rodrigo Cabezas, ex ministro de Finanzas de Chávez, comentó que además de la hiperinflación, "uno de los peores males de la nación es que el corrupto sabe que no se le castigará".

Según Cabezas "vivir en hiperinflación es devastador, entonces tenemos problemas agudos que se han acrecentado estos cinco años". Foto: Getty Images