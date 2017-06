Erdogan dice que ultimátum contra Catar es contrario al derecho internacional

(Agrega más declaraciones de Erdogan)

Estambul, 25 jun (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, criticó hoy el ultimátum con 13 exigencias expuestas por Arabia Saudí y sus aliados árabes contra Catar como contrario al derecho internacional.

"Esto es una intervención sobre los derechos de soberanía (de un país). Eso no existe en el derecho internacional. No nos parece apropiado, está mal", dijo el presidente ante la prensa en Estambul.

Por otra parte, expresó su "apoyo y aprecio" por la actitud tomada por Catar ante las trece exigencias, entre ellas, el cierre de una base militar turca en su territorio, lo que Ankara rechaza.

Explicó que la base militar turca en Catar se encuentra allí por "acuerdo mutuo", firmado entre los dos países el año pasado.

Pedir su cierre es una "falta de respeto", dijo Erdogan y se preguntó: "si cerramos con un país un acuerdo militar, ¿le pedimos permiso a alguien?".

"Con todo respeto, pero Turquía no es un país tan común (como para que pida permiso). Por eso, la idea de exigirle a Turquía la retirada de soldados, es una falta de respeto hacia Turquía", agregó el presidente turco.

Erdogan aseguró asimismo que en el pasado también le ofreció una instalación similar a Arabia Saudí, aunque el rey saudí nunca respondió a la oferta.

"Le he propuesto al rey construir una base en Arabia Saudí. El me dijo que lo pensará. Pero hasta hoy no hay ninguna respuesta", dijo el presidente islamista ante los reporteros.

Ankara y Doha firmaron en abril de 2016 un acuerdo para establecer una base en Catar, que desde entonces alberga a 88 militares dedicados a labores de instrucción.

Sin embargo, hace dos semanas el Parlamento turco aprobó el envío de una fuerza mayor, en un claro gesto de respaldo al emirato durante la crisis con su gran vecino.

El primer contingente, formado por 25 soldados y cinco vehículos blindados, llegó a Catar esta semana, pero según la prensa turca se prevé enviar próximamente un millar de militares.

Turquía también ha establecido un envío continuo de alimentos a Catar, tanto por avión como por barco, para abastecer el emirato, rico por sus exportaciones de gas, y evitar que el embargo de sus vecinos afecte al consumo.

Los países árabes que encabezan la crisis diplomática con Catar le enviaron esta semana a Doha una lista de 13 demandas.

Arabia Saudí, Egipto, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) exigen, entre otras medidas, que Catar reduzca sus relaciones diplomáticas con Irán, al que acusan de apoyar el extremismo.

Asimismo, reclaman la clausura del canal de televisión Al Yazira y el cierre de la base militar turca en su territorio.

La coalición árabe ha dado a Catar un plazo de diez días para que se cumplan estas demandas.

El Gobierno catarí se ha mostrado dispuesto a negociar y no se han tomado por el momento represalias contra los ciudadanos de los países árabes. EFE